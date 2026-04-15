İstanbul Teşkilatında Köklü Değişim

Milliyetçi Hareket Partisi’nde İstanbul teşkilatına yönelik alınan fesih kararının ardından yeni dönem resmen başladı.

Geçtiğimiz günlerde il yönetimiyle birlikte 39 ilçe teşkilatının görevine son verilmiş, bu gelişme siyasi kulislerde geniş yankı uyandırmıştı.

Yeni İl Başkanı ve Yönetim Kadrosu Belli Oldu

Fesih kararının ardından MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz getirilmişti. Yeni yönetim kadrosu ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Feti Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"MHP İstanbul İl Başkanı Sn. Volkan Yılmaz'a, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ahmet Yasak, Sn. Ömer Çölüoğlu, Sn. Mustafa Kemal Dalan, Sn. Mustafa Karaçam, Sn. Burak Arkaz, Sn. Mehmet Çamur, Sn. Hamit Şahinoğlu, Sn. Mustafa Nohut, Sn. Zafer Yalçın ve diğer kardeşlerimize başarılar diliyorum. İ'la-yı Kelimetullah yolunda dualar sizinle olsun."

Fesih Kararı Gündem Olmuştu

MHP İstanbul İl Teşkilatı’nın görevden alınması, parti tüzüğünün ilgili maddeleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Karar kapsamında sadece il yönetimi değil, tüm ilçe teşkilatları da kapsama alındı.

Siyasi Kulislere Yansıyan Mesaj

Uzmanlara göre bu adım, MHP’nin İstanbul’da daha güçlü ve dinamik bir teşkilat yapısı kurma hedefinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Yeni yönetimin önümüzdeki süreçte sahadaki performansı yakından takip edilecek.