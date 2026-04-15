Grup Toplantısında Kritik Katılım

AK Parti’nin yarın gerçekleştireceği grup toplantısı, yeni katılımlarla gündeme damga vuracak.

Edinilen bilgilere göre farklı siyasi partilerden toplam 4 belediye başkanı, düzenlenecek törenle AK Parti saflarına katılacak.

Rozetlerin, Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

Farklı Partilerden Geçişler

AK Parti’ye katılması beklenen isimlerin farklı siyasi partilerden olması dikkat çekti.

Listede:

Antalya’ nın Serik ilçesi Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)

nın Serik ilçesi Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP) Niğde’ nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)

nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP) Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (YRP)

merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (YRP) Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)

olduğu ifade ediliyor.

Belediye Sayısı 70’e Yükseliyor

Yeni katılımlarla birlikte, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından AK Parti’ye geçen belediye sayısının 70’e ulaşacağı belirtiliyor.

Bu durum, yerel yönetimlerdeki siyasi dengelerin yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

Siyasi Hareketlilik Devam Ediyor

Son dönemde hem milletvekilleri hem de belediye başkanları düzeyinde yaşanan geçişler, siyasette hareketli bir sürecin yaşandığını gösteriyor.

Uzmanlar, bu tür katılımların yerel yönetimlerde yeni ittifakların ve güç dengelerinin oluşmasına zemin hazırladığını değerlendiriyor.