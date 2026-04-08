Konya’da yaşayan fedakâr bir baba, engelli oğlunun hayata daha yakın olabilmesi için imkânsızı başardı. Oğlunun dışarıyı görebilme isteğini karşılıksız bırakmayan baba, tamamen kendi emeğiyle özel bir sistem kurdu.

Daha Önce de Kendi Çözümlerini Üretmişti

Fedakâr baba, daha önce de oğlunun yaşamını kolaylaştırmak adına koltuktan tekerlekli sandalye tasarlayarak dikkat çekmişti.

Şimdi ise bu çabasını bir adım ileri taşıyarak oğlunun ayakta durarak dışarıyı görebilmesini sağlayan bir düzenek geliştirdi. Hazırlanan düzenek sayesinde engelli çocuk artık dışarıyı daha rahat görebiliyor.

O anlarda yüzüne yansıyan mutluluk ise görenlerin yüreğini ısıttı.

Kahramanmaraş’ta Doğalgazda Kademeli Tarife: Aylara Göre Yeni Tarifeler Açıklandı
Sosyal Medyada Büyük İlgi

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Kullanıcılar, babanın fedakârlığını takdir ederek bu örnek davranışın herkese ilham olması gerektiğini vurguladı.

Bu anlamlı hikâye bir kez daha gösterdi ki; sevgi, sabır ve emek bir araya geldiğinde hiçbir engel aşılamaz değil.