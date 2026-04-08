Andırın’da Geleneksel Tirşik Festivali Heyecanı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi, bölgenin en önemli yöresel lezzetlerinden biri olan tirşik için büyük bir organizasyona hazırlanıyor. Tufanpaşa Mahallesi’nde bulunan Kapalı Halı Saha ve Kafeterya alanında düzenlenecek Geleneksel Tirşik Festivali, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 13.00’te kapılarını açacak.

Festivalde birlik ve beraberlik ruhunun ön plana çıkması hedeflenirken, Andırın’ın kültürel değerleri de geniş kitlelere tanıtılacak.

En Lezzetli Tirşik İçin Yarışacaklar

Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri olan Tirşik Yarışması, yöresel mutfağın ustalarını bir araya getirecek.

Yarışmada:

🥇 Birinciye tam altın

🥈 İkinciye yarım altın

🥉 Üçüncüye çeyrek altın

ödül verilecek.

Ayrıca yarışmaya katılan tüm vatandaşlara 1.000 TL mansiyon ödülü verilecek.

Başvuru Detayları

Yarışma başvuruları Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır.

📅 Son başvuru: 09.04.2026 | ⏰ 17:00

📞 İletişim: 0552 561 88 89

📌 Önemli Not: Yarışmaya katılacak vatandaşların kendi hazırladıkları tirşiklerle başvurmaları gerekiyor.

Finalde Konser Var

Festival yalnızca lezzetle sınırlı kalmayacak. Gün boyunca:

Halk oyunları gösterileri

Yöresel etkinlikler

Sosyal buluşmalar

gerçekleştirilecek.

Programın finalinde ise sevilen sanatçı Hatice Gökçeli, Andırınlılar için sahne alacak.

Andırın’da Birlik ve Beraberlik Günü

Festivalin, sadece bir etkinlik değil; aynı zamanda kültürel değerlerin yaşatıldığı ve toplumun bir araya geldiği önemli bir buluşma olması hedefleniyor.

Yerel yöneticiler, tüm Kahramanmaraşlı vatandaşları bu özel güne davet ediyor.