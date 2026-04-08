10 Süper Lig Kulübü PFDK’ye Sevk Edildi

TFF’nin resmi açıklamasına göre Süper Lig’den:

Göztepe

Kasımpaşa

Kayserispor

Trabzonspor

Galatasaray

Konyaspor

Eyüpspor

Fenerbahçe

Beşiktaş

Kocaelispor

çeşitli gerekçelerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Beşiktaş Cephesinde Dikkat Çeken Sevkler

Beşiktaş’ta hem yönetim hem teknik ekip hem de oyuncular disiplin listesine girdi.

Serdal Adalı

Sergen Yalçın

Vaclav Cerny

futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildi.

Öte yandan:

Emmanuel Agbadou

hakaret gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildi.

Trabzonspor ve Kasımpaşa’da Tedbirli Sevk

Trabzonspor’da:

Boran Başkan

sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderildi.

Kasımpaşa’da ise:

Cafu

kural dışı hareket sebebiyle tedbirli sevk aldı.

1. Lig’de de Liste Kabardı

Trendyol 1. Lig’de de birçok kulüp disiplin kuruluna gönderildi:

Arca Çorum FK

Ankara Keçiörengücü

Vanspor FK

Sarıyer

Erzurumspor FK

Sakaryaspor

Sivasspor

Amed Sportif Faaliyetler

Futbolcular da Listede

Disiplin sevkleri sadece kulüplerle sınırlı kalmadı.

Yücel Gürol

Bobby Adekanye

Dean Liço

da tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildi.

Gözler PFDK Kararlarında

Türk futbolunda geniş çaplı disiplin süreci başlarken, gözler şimdi verilecek cezalara çevrildi.

Uzmanlara göre bu kadar geniş kapsamlı sevk listesi, ligdeki tansiyonun ve saha içi–saha dışı tartışmaların ne kadar yükseldiğini ortaya koyuyor.