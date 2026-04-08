10 Süper Lig Kulübü PFDK’ye Sevk Edildi
TFF’nin resmi açıklamasına göre Süper Lig’den:
- Göztepe
- Kasımpaşa
- Kayserispor
- Trabzonspor
- Galatasaray
- Konyaspor
- Eyüpspor
- Fenerbahçe
- Beşiktaş
- Kocaelispor
çeşitli gerekçelerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Beşiktaş Cephesinde Dikkat Çeken Sevkler
Beşiktaş’ta hem yönetim hem teknik ekip hem de oyuncular disiplin listesine girdi.
- Serdal Adalı
- Sergen Yalçın
- Vaclav Cerny
futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildi.
Öte yandan:
- Emmanuel Agbadou
hakaret gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildi.
Trabzonspor ve Kasımpaşa’da Tedbirli Sevk
Trabzonspor’da:
- Boran Başkan
sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderildi.
Kasımpaşa’da ise:
- Cafu
kural dışı hareket sebebiyle tedbirli sevk aldı.
1. Lig’de de Liste Kabardı
Trendyol 1. Lig’de de birçok kulüp disiplin kuruluna gönderildi:
- Arca Çorum FK
- Ankara Keçiörengücü
- Vanspor FK
- Sarıyer
- Erzurumspor FK
- Sakaryaspor
- Sivasspor
- Amed Sportif Faaliyetler
Futbolcular da Listede
Disiplin sevkleri sadece kulüplerle sınırlı kalmadı.
- Yücel Gürol
- Bobby Adekanye
- Dean Liço
da tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildi.
Gözler PFDK Kararlarında
Türk futbolunda geniş çaplı disiplin süreci başlarken, gözler şimdi verilecek cezalara çevrildi.
Uzmanlara göre bu kadar geniş kapsamlı sevk listesi, ligdeki tansiyonun ve saha içi–saha dışı tartışmaların ne kadar yükseldiğini ortaya koyuyor.