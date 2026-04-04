Papara Park’ta Dev Randevu

Süper Lig’in kritik haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek derbide Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Papara Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Dev mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Zirvede Kritik Hesaplar

Ligde topladığı puanlarla zirvede yer alan Galatasaray, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak en yakın rakipleriyle arasındaki farkı açmayı hedefliyor.

Trabzonspor ise taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirmek ve puan farkını minimuma indirmek istiyor.

İki Takım İçin Senaryolar Belirleyici Olacak

Bu karşılaşma yalnızca 3 puanı değil, sezonun kaderini de belirleyebilir.

Galatasaray kazanırsa zirvede önemli bir avantaj yakalayacak

Trabzonspor galip gelirse şampiyonluk yarışını yeniden alevlendirecek

Beraberlik halinde ise mevcut dengeler büyük ölçüde korunacak

Eksikler Dikkat Çekiyor

Galatasaray’da sakatlık ve ceza nedeniyle önemli eksikler bulunuyor.

Sakatlığı devam eden Victor Osimhen, Brezilya Milli Takımı’ndan sakat dönen Gabriel Sara ve Beşiktaş derbisinde direkt kırmızı kartla cezalandırılan Leroy Sane görev alamayacak. Liverpool maçında parmağında ciddi kesik oluşan Noa Lang’ın sahada olması bekleniyor.

Trabzonspor’da da bazı isimler kadroda yer alamayacak.

Batagov ve Visca’nın sakatlıkları sürüyor, Oulai ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Milli takımdan sakatlığı nedeniyle erken ayrılan ancak takımla çalışmalara başlayan Muci’nin ise kadroda yer alması bekleniyor.

Teknik ekipler, mevcut kadroyla en ideal 11’i sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Sezonun 3. Karşılaşması

İki ekip bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan mücadelelerde Galatasaray üstünlük kurarken, Trabzonspor bu kez sahasında rövanşı almak istiyor.