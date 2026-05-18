Süper Lig’de beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş’ta teknik direktör belirsizliği sona erdi. Siyah-beyazlı yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında yapılan kritik toplantının ardından ayrılık kararı alındı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen görüşmede, sezon değerlendirmesi yapılırken tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı öğrenildi.

Kötü Sezon Sonu Kararı Getirdi

Beşiktaş, sezon başında hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası hedefiyle yola çıkmıştı. Ancak siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’i 4. sırada tamamladı. Türkiye Kupası’nda ise yarı finalde elenilmesi, camiada büyük hayal kırıklığı yarattı.

Alınan sonuçların ardından taraftarların teknik heyete yönelik tepkisi artarken, yönetimin de radikal karar aldığı belirtildi.

İkinci Sergen Yalçın Döneminin Karnesi

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında yeniden Beşiktaş’ın başına geçen 53 yaşındaki teknik adam, ikinci döneminde toplam 39 resmi maçta takımın başında yer aldı.

Sergen Yalçın’ın performans tablosu:

39 maç

20 galibiyet

10 beraberlik

9 mağlubiyet

1.79 puan ortalaması

Bu performans, beklentilerin altında kaldığı yönünde yorumlandı.

İlk Döneminde Çifte Kupa Sevinci Yaşamıştı

Sergen Yalçın, Beşiktaş’taki ilk teknik direktörlük döneminde kulüp tarihine unutulmaz başarılar yazdırmıştı.

Ocak 2020’de göreve gelen deneyimli teknik adam, 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferi yaşayarak taraftarın gönlünde özel bir yer edinmişti.

Ancak ikinci dönem, ilk dönem kadar parlak geçmedi.

Gözler Yeni Teknik Direktörde

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından gözler şimdi Beşiktaş yönetiminin yeni teknik direktör tercihine çevrildi.

Siyah-beyazlı camiada yeni sezon öncesi nasıl bir yapılanmaya gidileceği merak konusu oldu.