PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekibe final biletini getiren golü 3. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.

Ev sahibi ekibin golü ise 90+4. dakikada Harry Kane'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte PSG, sahasında kazandığı 5-4'lük maçın rövanşında Bayern Münih ile Almanya'da 1-1 berabere kalarak toplamda 6-5'lik skorla finale yükselen taraf oldu.

Devler Ligi'nde üst üste 2. kez final oynayacak olan PSG, finalde Arsenal ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs tarihinde oynanacak.