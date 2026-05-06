Maça İyi Başladı, İlk Periyodu Geride Kapattı

Karşılaşmaya etkili başlayan Kipaş İstiklal Spor, ilk sayıları bulan taraf oldu. Hücumda üretken bir görüntü sergileyen temsilcimiz, periyodun son bölümünde rakibinin sayılarına engel olamadı. İlk çeyrek, Gaziantep Basketbol’un 23-21 üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk Yarıda Büyük Mücadele

İkinci periyotta iki ekip de karşılıklı sayılar bulurken çekişme üst seviyeye çıktı. Bitime 3 dakika 24 saniye kala skor 38-34 ev sahibi lehineydi. Kipaş İstiklal Spor farkı kapatmaya çalışsa da Gaziantep Basketbol, son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle soyunma odasına 45-42 önde girdi.

İkinci Yarıda Kontrol Ev Sahibinde

Üçüncü periyotta Gaziantep temsilcisi oyunun kontrolünü eline aldı ve farkı korudu. Bu bölüm 64-59’luk skorla tamamlandı. Son çeyrekte farkı eritme çabası gösteren Kipaş İstiklal Spor, kritik anlarda yediği sayılarla geri düşerek sahadan 90-78 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Kipaş İstiklal Spor’un play-off yolculuğu çeyrek finalde sona erdi.

Temsilcimiz Kipaş İstiklal Spor verdiği mücadele ve azim için teşekkür ederiz.