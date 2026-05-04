Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Oturarak Voleybol Takımı, geçen yıl namağlup şekilde yükseldiği Süper Lig’de fırtına gibi esti. Oturarak Voleybol Süper Ligi final karşılaşmasında tarihi bir başarıya imza atan takım, namağlup şekilde Süper Lig’in kralı olmayı başardı.

Adana ve Mersin’de Büyükşehir Belediyespor İmzası

Sezonun ilk etabı için Adana’da sahaya çıkan Büyükşehir Belediyespor, oynadığı dört karşılaşmayı da kazanarak namağlup şekilde Mersin’de düzenlenecek olan finallere adını yazdırdı. Takım, 27 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında oynanan finallerde de rakiplerine şans tanımadı. Gruplarda sırası ile Konya Engelliler Spor Kulübü, Eskişehir Öğretmenler Spor Kulübü, Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile karşılaşan Büyükşehir Belediyesi Oturarak Voleybol takımı, rakiplerini 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Engelli Sporuna İlham Veren Başarı

Büyükşehir Belediyesi’nin kapsayıcı spor anlayışıyla desteklenen takım, çeyrek finalde Diyarbakır Ortopedik Gençlik Gücü Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün performans sergileyen takım, rakibini 3-0 mağlup etti. Final Four karşılaşmalarında da Eskişehir Öğretmenler Spor Kulübü’nü 3-0, Karaman İl Özel İdare Spor Kulübü’nü ise 3-1 yenen Büyükşehir Belediyespor, adını final yazdırmayı başardı.

Şampiyonluğa Pençe Attılar

Final müsabakasında Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşan Büyükşehir Belediyespor, hücumdaki etkinliği ve savunmadaki direnciyle maça damga vurdu. Rakibine karşı kurduğu oyun üstünlüğünü maçın başından sonuna kadar sürdüren takım, maçtan 3-1 galip ayrıldı ve Oturarak Voleybol Süper Ligi’nde namağlup şampiyon oldu.