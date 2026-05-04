Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek; trafikte konfor ve güvenliği artırmak için yol bakım ve onarım, yenileme ve genişletme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz seyahat imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Dulkadiroğlu’nda yer alan Çokyaşar – Elmalar Grup Yolu’nda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Uzun yıllardır dar yapısı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatan ve özellikle yoğun saatlerde ulaşımda aksamalara neden olan güzergâhta genişletme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Ekipler, yolu daha güvenli ve konforlu hale getirmek için sahada yoğun mesai harcıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, mevcut yol platformu genişletilirken aynı zamanda zemin iyileştirme uygulamaları da gerçekleştiriliyor.

Yol Genişliği 2 Katına Çıkartılıyor

Çalışmalar kapsamında, grup yolunun 6 kilometrelik kısmında genişletme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mevcut genişliği 6 metre olan yol, yapılan çalışmalarla 16 metreye yükseltiliyor. Modern mühendislik standartlarına uygun şekilde genişletilen grup yolu, tamamlandığında daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkânı sunacak.