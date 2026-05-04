Kahramanmaraş’ta Sanayiye “Yeşil” Nefes
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) üzerinden Kahramanmaraş’ın da aralarında bulunduğu üç il için dikkat çeken bir destek programını hayata geçiriyor. Program kapsamında KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yatırımlarına toplam 215 milyon lira finansman desteği sağlanacak.
Yeşil Dönüşümle Sanayide Yeni Dönem
“Sanayide Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi” kapsamında hayata geçirilen destek programı, çevre dostu üretimi artırmayı ve sanayide sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor.
Proje ile:
- Enerji verimliliği
- Çevre dostu üretim teknolojileri
- Döngüsel ekonomi uygulamaları
öncelikli yatırım alanları arasında yer alıyor.
Ayrıca proje, imalat sanayisinin dönüşümünü hızlandırarak bölge ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı amaçlıyor.
Kahramanmaraş KOBİ’lerine 2,7 Milyon TL’den 7,5 Milyon TL’ye Kadar Destek
DOĞAKA tarafından sağlanacak finansman desteği kapsamında Kahramanmaraş’taki KOBİ’ler için önemli bir yatırım fırsatı sunuluyor.
Programda:
- Proje başına minimum: 2 milyon 750 bin TL
- Proje başına maksimum: 7,5 milyon TL
destek verilecek.
Desteklerin geri ödemeli ancak faizsiz ve kâr payı talep edilmeyen yapıda olacağı bildirildi.
Kadın ve Genç İstihdamına Öncelik
Programın en dikkat çeken başlıklarından biri ise istihdam politikası oldu. Özellikle Kahramanmaraş’ta kadın ve genç girişimciler için avantajlı bir değerlendirme sistemi uygulanacak.
Öncelikli gruplar:
- Kadınların sahip olduğu veya yönettiği KOBİ’ler
- Genç girişimcilerin işletmeleri
- Kadın ve genç oranı %50’nin üzerinde olan şirketler
Ayrıca yeni istihdam oluşturan işletmelere ek avantaj puan verilecek.
7 Yıllık Büyük Yeşil Dönüşüm Planı
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası finansmanıyla yürütülen proje, toplamda 400 milyon dolarlık kaynak ile Türkiye genelinde uygulanacak.
Proje:
- 7 yıl sürecek
- 81 ili kapsayacak
- KOBİ’ler, kooperatifler ve birlikleri destekleyecek
Bu kapsamda özellikle yerel kalkınmayı güçlendiren projelere öncelik verilecek.