Kahramanmaraş’ta Sanayiye “Yeşil” Nefes

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) üzerinden Kahramanmaraş’ın da aralarında bulunduğu üç il için dikkat çeken bir destek programını hayata geçiriyor. Program kapsamında KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yatırımlarına toplam 215 milyon lira finansman desteği sağlanacak.

Yeşil Dönüşümle Sanayide Yeni Dönem

“Sanayide Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi” kapsamında hayata geçirilen destek programı, çevre dostu üretimi artırmayı ve sanayide sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor.

Proje ile:

Enerji verimliliği

Çevre dostu üretim teknolojileri

Döngüsel ekonomi uygulamaları

öncelikli yatırım alanları arasında yer alıyor.

Ayrıca proje, imalat sanayisinin dönüşümünü hızlandırarak bölge ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kahramanmaraş KOBİ’lerine 2,7 Milyon TL’den 7,5 Milyon TL’ye Kadar Destek

DOĞAKA tarafından sağlanacak finansman desteği kapsamında Kahramanmaraş’taki KOBİ’ler için önemli bir yatırım fırsatı sunuluyor.

Programda:

Proje başına minimum: 2 milyon 750 bin TL

2 milyon 750 bin TL Proje başına maksimum: 7,5 milyon TL

destek verilecek.

Desteklerin geri ödemeli ancak faizsiz ve kâr payı talep edilmeyen yapıda olacağı bildirildi.

Kadın ve Genç İstihdamına Öncelik

Programın en dikkat çeken başlıklarından biri ise istihdam politikası oldu. Özellikle Kahramanmaraş’ta kadın ve genç girişimciler için avantajlı bir değerlendirme sistemi uygulanacak.

Öncelikli gruplar:

Kadınların sahip olduğu veya yönettiği KOBİ’ler

Genç girişimcilerin işletmeleri

Kadın ve genç oranı %50’nin üzerinde olan şirketler

Ayrıca yeni istihdam oluşturan işletmelere ek avantaj puan verilecek.

7 Yıllık Büyük Yeşil Dönüşüm Planı

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası finansmanıyla yürütülen proje, toplamda 400 milyon dolarlık kaynak ile Türkiye genelinde uygulanacak.

Proje:

7 yıl sürecek

81 ili kapsayacak

KOBİ’ler, kooperatifler ve birlikleri destekleyecek

Bu kapsamda özellikle yerel kalkınmayı güçlendiren projelere öncelik verilecek.