Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş-Gaziantep otoyolu üzerinde bilinmeyen nedenle yaşanan trafik kazasında yolcu otobüsü, tır ve çok sayıda otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralılara müdahale ederek, sıkıştıkları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılarından 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.