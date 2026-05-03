Kahramanmaraş'ta coğrafi işaret tescilli Hartlap bıçağı üreticisi Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, Kurban Bayramı öncesi yoğun talebi karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2017 yılında coğrafi işaret tescili verilen Hartlap bıçağı, keskinliği, dayanıklılığı ve uzun ömrüyle biliniyor.

Kentin Onikişubat ilçesine bağlı Hartlap Mahallesi'nde, Çelik ailesi tarafından 7 kuşaktır sürdürülen bıçak üretimi, atölye, mağaza ve fabrika ile devam ediyor.

Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İşletme sahibi Bahattin Çelik, ailelerinin yaklaşık 150 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü söyledi.

Hartlap bıçağının Türkiye genelinde tercih edildiğini ifade eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban keserken, büyükbaş hayvanlarda 2 numara kasap bıçağı, küçükbaşlarda 0 ya da 1 numaralı kasap bıçağı kullanmaları bizim tavsiyemizdir. Çünkü bazen çok büyük bir bıçak kullanıldığında kendilerine, hayvana veya etraftakilere zarar verebilirler. Yani, özellikle kurbanlıklarını seçtikleri gibi, bıçaklarını da ona göre seçmeleri gerekiyor. Kurban, keskin bıçakla kesilir." dedi.

Çevre illerden de Hartlap bıçaklarına ilginin yoğun olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

"7 nesildir, 150 yıldır devam eden mesleğimizin tabii ki büyük bir karşılığı var. Bunun karşılığında bizim yapmış olduğumuz bir katma değer var. Bu katma değeri biz sadece kendi şehrimizden almıyoruz, çevre illerimizden, Kayseri, Diyarbakır, Batman, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Gaziantep gibi bölgelerden insanlar fiziki olarak buraya gelip, ürünleri tek tek görerek alıyorlar."

Vatandaşlara usta bıçakçılardan alışveriş yapmaları çağrısında bulunan Çelik, özellikle bıçak keskinletmek isteyen vatandaşların geç kalmamaları konusunda onlara uyarılarda bulundu.