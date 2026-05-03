Kahramanmaraş’ta 15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’na yönelik gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanarak tedavi altına alınan öğrencimiz Almina Ağaoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haber, ailesi ve eğitim camiasını yasa boğdu. Ağaoğlu’nun cenazesinin, bugün öğle namazını müteakip Abdulhamithan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.