Kahramanmaraş’ta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde seçim heyecanı sona erdi.

Arslanbey Parkı içerisinde bulunan Salonda gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut Başkan Ahmet Kuybu ile Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz’ün yarışması bekleniyordu. Ancak Öz, seçim öncesinde adaylıktan çekildi.

Tek adayla gidilen seçimde Ahmet Kuybu, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Seçim sonrası açıklama yapan Kuybu, sürecin sorunsuz tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, esnaf ve sanatkarlara teşekkür etti.

Rekabetin hizmet getirdiğine inandığını ifade eden Kuybu, diğer adayın da seçimde yer almasını arzu ettiğini dile getirdi.

Kendilerine verilen desteğin önemine dikkat çeken Kuybu, teşkilatın tercihini hizmetten yana kullandığını söyledi.

Yeni dönemde de esnaf ve sanatkarlara hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Kuybu, gelişim ve değişim projeleriyle Kahramanmaraş’a katkı sunacaklarını ifade etti.