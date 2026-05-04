Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışında kalan diğer yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege’nin yüksekleri, İç Anadolu’nun yüksekleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop ve Kastamonu hariç) ile Eskişehir, Ankara’nın batı ilçeleri, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Kahramanmaraş’ta 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteorolojik tahminlere göre Kahramanmaraş’ta hafta yağmurla başlıyor. Özellikle haftanın ilk günlerinde kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak. Nem oranındaki artış ve serin hava nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Haftanın ikinci yarısında ise yağışlar kenti terk ediyor.

4 Mayıs Pazartesi: Kuvvetli gökgürültülü sağanak geliyor

Haftanın ilk günü Kahramanmaraş’ta kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığı en düşük 9, en yüksek 14 derece olacak. Nem oranı yüzde 72 ile 90 arasında değişirken rüzgarın saatte 12 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Yetkililer ani su baskını, kısa süreli dolu ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

5 Mayıs Salı: Yağış etkisini sürdürüyor

Salı günü kent genelinde kuvvetli sağanak yağış devam edecek.

Sıcaklık 10 ila 14 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 78’den 93’e kadar çıkacak.

6 Mayıs Çarşamba: Hava biraz ısınıyor ama yağmur sürüyor

Çarşamba günü sağanak yağış devam ederken sıcaklıklarda kısmi artış görülecek.

En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık ise 20 derece olarak tahmin ediliyor.

Nem oranının yüzde 47 ile 96 arasında değişmesi beklenirken, yağışların yer yer etkili olabileceği bildirildi.

7 Mayıs Perşembe: Bulutlar dağılıyor

Perşembe günü Kahramanmaraş’ta parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Yağışların sona ermesiyle birlikte sıcaklıklar yükselişe geçiyor.

Termometrelerin en düşük 9, en yüksek 24 dereceyi göstermesi bekleniyor.

8 Mayıs Cuma: Bahar havası geri dönüyor

Haftanın son iş gününde kentte parçalı bulutlu ve daha sıcak bir hava bekleniyor.

Sıcaklık 11 ila 27 derece arasında değişecek.