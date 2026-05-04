Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş tarafından hayata geçirilen “Alev Alatlı Okumaları” programı, edebiyata ilgi duyan gençleri aynı çatı altında bir araya getirdi. Köker Konağı’nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Alev Alatlı’nın eserleri üzerine derinlemesine analiz yapma fırsatı buldu. Daha önceden belirlenen eserleri okuyarak programa hazırlanan gençler, metinler üzerinde tahlil, değerlendirme ve yorumlama çalışmaları gerçekleştirerek hem eleştirel düşünme becerilerini geliştirdi hem de edebi bakış açılarını zenginleştirdi.

Akademik Perspektiften Söyleşi

Program kapsamında ayrıca Kahramanmaraşlı akademisyen ve yazar Prof. Dr. Bahtiyar Aslan’ın katılımıyla bir söyleşi düzenlendi. Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi olan Aslan, söyleşide Alev Alatlı’nın yazın dünyasını, fikir yapısını ve Türk edebiyatındaki yerini kapsamlı bir şekilde ele aldı. Özellikle yazarın “Kâbus” romanı üzerinden yapılan değerlendirmeler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

“Gençlerle Edebiyat Dolu Anlar Yaşadık”

Söyleşide gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Bahtiyar Aslan, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği programda hemşehrilerimle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Benim için çok özel bir zaman dilimiydi. Alev Alatlı okurlarıyla buluşmak da ayrıca memnuniyet vericiydi. ‘Kâbus’ romanı üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşide hem bildiklerimizi gençlerimize aktardık hem de onların bakış açıları sayesinde yeni şeyler öğrendik. Bu güzel organizasyon için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yoğun İlgi ve Renkli Anlar

Yoğun ilgi gören program, samimi ve interaktif atmosferiyle dikkat çekerken, gençlerin aktif katılımı etkinliğe ayrı bir renk kattı. Katılımcılar hem akademik hem de entelektüel açıdan besleyici bir deneyim yaşadıklarını belirtti.

Başarılı Katılımcılara Kapadokya Ödülü

Diğer yandan program kapsamında gerçekleştirilen kitap tahlilinde başarılı olan üç katılımcı, yapılacak değerlendirme sonucunda Kapadokya gezisi ile ödüllendirilecek. Bu ödülün, gençleri daha fazla okumaya ve düşünmeye teşvik etmesi hedefleniyor.