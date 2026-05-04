Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, aziz şehitlerin emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda yıl boyunca çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, anlam yüklü bir organizasyonu daha hayata geçirerek şehit yakınları ve gazileri tarih yolculuğuna uğurladı. Geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen ve büyük memnuniyetle karşılanan Çanakkale gezisi, bu yıl da yeniden düzenleniyor.

Program kapsamında şehit aileleri ve gazilerden oluşan 70 kişilik ilk kafile, Çanakkale’ye gitmek üzere yola çıktı. Katılımcılar, milletin kaderini değiştiren destansı mücadelenin yaşandığı toprakları yerinde görme imkânı bulacak. Etaplar halinde gerçekleştirilecek gezi programıyla toplam 240 şehit yakını ve gazi Çanakkale’yi ziyaret edecek.

Katılımcılar, hem Türkiye’nin yakın tarihine tanıklık edecek hem de manevi değeri yüksek mekânlarda duygu dolu anlar yaşayacak. Programın, katılımcılar açısından hem anlamlı bir anma hem de güçlü bir aidiyet duygusu oluşturması hedefleniyor.