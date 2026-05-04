Kahramanmaraş’ta yeni haftada hava koşulları sertleşiyor. Yetkililer tarafından yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde salı günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Özellikle ani yağışlarla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Yağış Sabah Başlayacak, Akşama Kadar Sürecek

Yapılan uyarıya göre kuvvetli sağanak yağışın 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 10.00’da başlaması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği, uyarının ise 19.00’a kadar geçerli olduğu bildirildi.

Uzmanlar, gün boyunca hava koşullarının zaman zaman şiddetini artırabileceğini belirtiyor.

Belediyeden Vatandaşlara Çağrı

Yetkililer, yağış süresince oluşabilecek acil durumlara karşı vatandaşların resmi kurumların duyurularını takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Kahramanmaraş’ta özellikle salı günü boyunca hava durumunun yakından izlenmesi bekleniyor. Meteorolojik gelişmelere göre yeni uyarıların yapılabileceği de belirtiliyor.