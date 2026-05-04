Kahramanmaraş Tabip Odası’nda genel kurul sürecinin tamamlanmasının ardından yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Çarşaf liste yöntemiyle gerçekleştirilen seçimlerde iki adayın listesi de yönetime girerken, sonuçlar dengeli bir dağılımı ortaya koydu.

Seçim sonuçlarına göre Uzman Dr. Mehmet Akif Sarıca’nın listesi 4 üyeyle çoğunluğu elde ederken, Prof. Dr. Cengiz Dilber’in listesi ise 3 üyeyle yönetimde yer aldı.

Genel kurulda toplam 4 sandık kurulurken, kayıtlı 1063 delegeden 464’ü oy kullandı. Yapılan oylamada 3 oy geçersiz sayıldı.

Seçimde en yüksek oy alan isimler arasında Mehmet Akif Sarıca 267 oyla ilk sırada yer aldı. Onu 257 oyla Ali Erdal Karakaya, 254 oyla İdris Altun ve 240 oyla Hacı Ali Genç takip etti. Cengiz Dilber ve Halil Kahveci 235’er oy alırken, Tuğrul Sevim ise 224 oyla listeye giren isimler arasında yer aldı.

Bu sonuçlarla birlikte 7 kişilik yönetim kurulu netleşirken, yeni yönetimin önümüzdeki günlerde yapacağı ilk toplantıyla kendi içerisinden başkanını belirlemesi bekleniyor. Mevcut tabloya göre başkanlık için Uzman Dr. Mehmet Akif Sarıca’nın öne çıktığı ifade ediliyor.