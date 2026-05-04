Kahramanmaraş’ta altın piyasası, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin etkisiyle haftaya düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta daha dengeli bir seyir izleyen altın fiyatlarında, yeni haftayla birlikte aşağı yönlü hareket dikkat çekti.

Kent genelinde kuyumcularda işlem gören gram altın fiyatında belirgin bir gerileme yaşanırken, bu düşüşün küresel piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklandığı ifade ediliyor. Uluslararası gelişmelerin etkisiyle yatırım araçlarında yaşanan değişim, altın fiyatlarına da yansıdı.

Kahramanmaraş’taki kuyumcu esnafı, fiyatların geçen haftaya göre düştüğünü belirterek piyasalardaki hareketliliğin sürdüğüne dikkat çekti. Esnaf, önümüzdeki günlerde de dalgalı seyrin devam edebileceğini ifade etti.

Uzmanlar ise küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisinin devam edeceğini vurgulayarak, yatırımcıların temkinli hareket etmeleri gerektiğini belirtiyor.