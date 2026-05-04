Kahramanmaraş’ta hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte orman yangını riski yeniden gündeme geldi. Yetkililer, özellikle piknik alanları, mesire yerleri ve ormanlık bölgelerde vatandaşların daha dikkatli davranmaları gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, son yıllarda orman yangınlarına yönelik cezaların ağırlaştırıldığını hatırlatırken, en etkili önlemin bireysel sorumluluk ve bilinç olduğunu ifade ediyor. Küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekilerek, doğaya karşı daha hassas olunması gerektiği belirtiliyor.

Yetkililer, özellikle açık alanda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin gelişigüzel atılmaması ve yanıcı maddelerin kullanılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Ayrıca yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde anız yakılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Kahramanmaraş’ta yaşanan bir olay ise bu riskin boyutunu gözler önüne serdi. Onikişubat ilçesinde şakalaşırken atılan bir torpil nedeniyle çıkan yangında geniş bir ormanlık alan zarar görürken, olayın sorumlusu hakkında hapis cezası verildi. Bu örnek, dikkatsizliğin doğaya ve topluma ne denli büyük zararlar verebileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililer, ormanların korunmasının sadece kamu kurumlarının değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatarak, en küçük bir duman veya şüpheli durumda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.