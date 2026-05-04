Kahramanmaraş’ta son günlerde etkili olan farklı hava koşulları, vatandaşların sağlıklarını koruma arayışını artırdı. Mevsim geçişleriyle birlikte yaşanan ani sıcaklık değişimleri, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenleri aktarlara yöneltti.

Şehir merkezinde alışverişin yoğun olduğu Kapalı Çarşı’da hizmet veren aktarlar, son günlerde bitkisel ürünlere olan talebin belirgin şekilde arttığını ifade ediyor. Vatandaşlar, soğuk algınlığı ve mevsimsel rahatsızlıklara karşı doğal çözümler ararken, bitki çayları ve bağışıklık destekleyici ürünlere ilgi gösteriyor.

Kapalı Çarşı esnafından aktar Barış Fedakar, özellikle mevsim geçişlerinde doğal ürünlere yönelimin arttığını belirterek, bağışıklığı güçlendiren bitkisel ürünlerin daha fazla tercih edildiğini söyledi. Fedakar, vatandaşların bilinçli tüketim yapmaları gerektiğini de vurguladı.

Uzmanlar ise ani hava değişimlerine karşı dengeli beslenme, bol sıvı tüketimi ve gerekli durumlarda uzman görüşü alınması gerektiğine dikkat çekiyor.