Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, 27 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen asayiş, trafik ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. Yapılan uygulamalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, aranan şahıslara yönelik önemli sonuçlar elde edildi.

Asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 30 bin 744 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 86 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar kapsamında 8 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 kesici-delici alet ile 218 adet mühimmat ele geçirildi.

Trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde ise 29 bin 724 araç, 1.603 motosiklet ve 196 okul servisi kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 3 bin 133 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 124 araç trafikten men edildi. Alkollü araç kullanımı, abartı egzoz ve yüksek sesle müzik yayınına yönelik denetimlerin de sürdürüldüğü bildirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmalarında ise 3 bin 238 paket dolu makaron, 514 adet tabanca fişeği, 85 litre etil alkol, 1 adet uzun namlulu silah ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Bu kapsamda 13 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 1.612 şahıs sorgulanırken, tespit edilen 8 yabancı uyruklu kişi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve operasyonların aralıksız şekilde sürdürüleceğini bildirdi.