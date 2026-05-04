Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, kazanın nasıl yaşandığını net şekilde ortaya koydu.

Edinilen bilgilere göre kaza, 30 Nisan Perşembe günü Afşinbey Caddesi’nde meydana geldi. Çarşı istikametinde seyreden bir otomobilin kapalı pazar yeri yönüne kontrolsüz şekilde dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştığı görüldü.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki A.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle Kahramanmaraş’a sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ortaya çıkan görüntüler, kazanın kontrolsüz dönüş sonucu meydana geldiğini gözler önüne sererken, yetkililer sürücülere trafik kurallarına uyma konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.