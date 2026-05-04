Kahramanmaraş’ta etkili olan değişken hava koşulları, kentte günlük yaşamı doğrudan etkiledi. Haftanın ilk gününde alışveriş yapmak için çarşıya çıkan vatandaşlar, aniden bastıran yağmur nedeniyle planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Yağışın başlamasıyla birlikte vatandaşlar korunmak için kapalı alanlara yöneldi. Özellikle Tarihi Kapalı Çarşı çevresinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

Vatandaşlar Hem Bekledi Hem Alışveriş Yaptı

Ani yağmura hazırlıksız yakalanan birçok kişi, alışverişini yarıda kesmek yerine kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Kapalı Çarşı içinde hem yağışın dinmesini bekleyen hem de ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden vatandaşlar, hava koşullarının günlük planlarını doğrudan etkilediğini söyledi.

Esnaf Hareketlilikten Memnun Kaldı

Yağışlı havanın ardından Kapalı Çarşı’da artan yoğunluk, esnafı da memnun etti. İş yerlerinde hareketliliğin arttığını belirten esnaflar, özellikle ani yağışların vatandaşları kapalı alışveriş alanlarına yönlendirdiğini ifade etti.

Kent merkezindeki yoğunluk gün boyu devam etti.

Meteoroloji’den Yeni Uyarı

Meteoroloji yetkilileri, Kahramanmaraş genelinde yağışların aralıklarla devam edebileceğini bildirdi. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması ve özellikle dışarı çıkarken hava durumunu takip etmesi istendi.

Uzmanlar, hafta boyunca yer yer sağanak geçişlerinin görülebileceğini belirtiyor.