Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl da kültür ve spor tutkunlarını İstanbul’da bir araya getirmeye hazırlanıyor. Festival, 21-24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Her yıl yoğun ilgi gören organizasyon, geleneksel sporları, kültürel değerleri ve farklı coğrafyalardan gelen yaşam biçimlerini tek çatı altında buluşturuyor.

Geleneksel Sporlar Deneyimlenecek

Festival kapsamında ziyaretçiler, yalnızca izleyici olmayacak; aynı zamanda etkinliklerin doğrudan parçası olacak.

Okçuluk, binicilik ve geleneksel oyunlar gibi birçok alanda katılımcılar uygulamalı deneyim yaşayabilecek. Kurulacak atölyelerde ise el sanatları ve üretim süreçleri yakından keşfedilebilecek.

Festival alanı, ziyaretçilere yaşayan bir kültür atmosferi sunmayı hedefliyor.

Dünya Kültürleri Bir Araya Gelecek

Farklı ülkelerden katılımcıları ağırlayacak festival, kültürlerarası etkileşim açısından da dikkat çekiyor.

Kurulacak oba alanları, kıl çadırları ve tematik deneyim noktaları sayesinde ziyaretçiler geleneksel yaşam biçimlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Her ülkenin kendi kültürel dokusunu yansıttığı etkinlikler, festivalin çok kültürlü yapısını güçlendirecek.

Aileler ve Çocuklar İçin Özel Alanlar

Festival, her yaş grubuna hitap eden yapısıyla öne çıkıyor. Çocuklara özel oyun ve etkinlik alanları, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği interaktif deneyimler organizasyonun önemli parçaları arasında yer alıyor.

Ayrıca dezavantajlı gruplara yönelik erişilebilir etkinlikler ve özel sahne performansları da festival programında bulunuyor.

Kültürel Miras Geleceğe Taşınıyor

Etnospor Kültür Festivali, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir platform olarak değerlendiriliyor.

Festival boyunca düzenlenecek etkinliklerle ziyaretçilerin geleneksel değerlerle yeniden bağ kurması amaçlanıyor.