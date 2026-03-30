Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 62. Kütüphane Haftası’nda İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette, Kütüphane Haftası’nın toplumsal bilinç üzerindeki etkisi, şehrin kültürel vizyonu ve Kahramanmaraş’ın uluslararası alanda kazandığı “Edebiyat Şehri” unvanının sunduğu fırsatlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Ziyaretin ana gündemini, Kahramanmaraş’ta kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve kütüphanecilik hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi oluşturdu. Özellikle genç nesillerin kitapla daha fazla buluşturulması, modern kütüphane imkanlarının artırılması ve dijital kütüphanecilik uygulamalarının yaygınlaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tüm Hemşehrilerimizi Hep Birlikte Kitap Okumaya Davet Ediyoruz”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, ziyarette yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş’ın “Edebiyat Şehri” kimliğine yakışır özel bir program hazırlandığını belirtti. Yıldız, şehir genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek kitap okuma etkinliğine dikkat çekerek, “Bugün saat 21.00’da bütün şehrimizde her yaştan insanımızı kitap okumaya davet ediyoruz” dedi. Eshabil Yıldız ayrıca, kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesinde yerel yönetimlerin rolüne değinerek, Büyükşehir Belediyesinin bu alandaki katkılarının önemine dikkat çekti. Kütüphanelerin sadece kitap ödünç verilen mekânlar değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkileşim merkezleri haline geldiğini belirten Yıldız, verilen desteklerden dolayı Başkan Fırat Görgel’e teşekkür etti.

“Kütüphane Haftası’nın Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kütüphane Haftası’nın sadece sembolik bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda bireysel gelişim ve toplumsal ilerleme açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Görgel, “Bu yıl 62’ncisini idrak ettiğimiz Kütüphaneler Haftası’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu hafta, daha çok okuduğumuz ve kendimizi geliştirdiğimiz bir zaman dilimi olur” ifadelerini kullandı.

“UNESCO Tesciliyle Şehrimizin Kültürel Vizyonu Derinleşiyor”

Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında “Edebiyat Şehri” olarak kabul edilmesinin, şehir için önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Başkan Fırat Görgel, bu ünvanın uluslararası alanda güçlü bir kültürel kimlik oluşturduğunu belirtti. Başkan Görgel, “Bu tescil, şehrimize farklı bir nitelik kazandıracak. Edebiyat ve kültür alanında yaşanan bu gelişmeleri daha ileri seviyeye taşımak için hep birlikte çalışacağız” dedi. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklere de değinen Başkan Görgel, hafta boyunca çeşitli programlarla vatandaşların kitapla buluşturulacağını ifade ederek, “İnşallah Kütüphane Haftası’nı dolu dolu geçireceğiz” diye konuştu.