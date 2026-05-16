Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenmesi planlanan “Gençlik ve Aile” temalı doğa buluşmasının olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gençleri ve aileleri doğayla iç içe bir atmosferde buluşturmayı hedefleyen etkinliğin, katılımcıların güvenliği ve programın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla ertelendiği belirtildi.

Yeni Tarih Daha Sonra Duyurulacak

Yapılan açıklamada, 17 Mayıs Pazar günü Karagöl’de gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonun bölgede beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe alındığı ifade edilirken, programın yeni tarihinin hava koşullarının uygun hale gelmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.