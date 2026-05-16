Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik eğitim desteklerini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projeler kapsamında, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için kapsamlı bir TYT deneme sınavı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş tarafından organize edilen deneme sınavı, şehir genelindeki lise son sınıf öğrencileri ile mezun gençleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde bir araya getirdi. Yaklaşık 5 bin öğrencinin katıldığı sınavda adaylar, gerçek sınav atmosferini deneyimleme fırsatı buldu.

Gerçek Sınav Atmosferi Oluşturuldu

Tamamı ÖSYM formatında hazırlanan TYT deneme sınavı, öğrencilerin bilgi seviyelerini ölçmelerine ve eksik oldukları konuları görmelerine imkân sağladı. Sınav salonlarından giriş prosedürlerine kadar her detayın gerçek sınav düzenine uygun planlandığı organizasyon, gençlerin sınav stresini yönetmelerine de katkı sundu. Öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı olan organizasyonda dereceye giren 100 öğrenciye ise Çanakkale gezisi ödülü verilecek.

Başkan Görgel, Gençlerin Heyecanına Ortak Oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de sınavın gerçekleştirildiği üniversite kampüsünü ziyaret ederek öğrenciler ve ailelerle bir araya geldi. Ziyarette KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ile KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da yer aldı. Sınav öncesinde gençlerle sohbet eden Başkan Görgel, öğrencilere başarı dileklerini ileterek onların heyecanını paylaştı.

“Gençlerimizin Daima Yanındayız”

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün gençlerimize gerçek sınav heyecanını yaşatıyoruz. Biz de gençlerimizin ve ailelerimizin heyecanına ortak olmak için buradayız. Şehrimizin dört bir yanından gelen 5 bin öğrencimizi bugün son provada bir araya getirdik. Gerçek sınava hazırlık yapabilecekleri bir deneme sınavı organize ettik. Bu sınavda başarılı olan 100 öğrencimize Çanakkale gezisi hediye edeceğiz. Tüm yavrularımıza başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm gençlerimize hayırlı, başarı dolu ömürler nasip eylesin” dedi.

Öğrencilerden Büyükşehir’e Teşekkür

Deneme sınavına katılan öğrenciler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 11’inci sınıf öğrencisi Melisa Çiftçi, düzenlenen deneme sınavlarının kendisi için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Önümüzdeki yıl üniversite sınavına gireceğim ve bu yıldan hazırlanıyorum. Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği deneme sınavlarıyla kendimi test etme ve eksiklerimi görme imkânım oluyor. Bana çok katkı sağlıyor bu denemeler. Bugün de gerçek sınav atmosferini test edeceğimiz kapsamlı bir sınava giriyoruz. Her şey gerçek sınav formatında düşünülmüş” dedi. YKS’ye hazırlanan öğrencilerden Mustafa Samet ise sınavın kendilerine önemli bir prova imkânı sunduğunu ifade ederek, “Önümüzdeki ay sınav var ve Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği bu son prova bizi sınava hazırlıyor. Gerçek sınav atmosferi oluşturulmuş, o birebir yaşatılıyor bugün. Daha önce düzenlenen deneme sınavlarına da katılmıştım, bugün de çok faydalı bir prova olacak bize. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.