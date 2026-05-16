Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezinin en önemli ulaşım arterlerinden biri olan Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde yürütülen sıcak asfalt çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden son duruma ilişkin bilgiler aldı. Cadde boyunca devam eden asfalt serim çalışmalarını takip eden Başkan Görgel, sahada görev yapan personele kolaylıklar diledi.

Başkan Görgel, Esnaflarla İstişarelerde Bulundu

İncelemeler kapsamında bölgede faaliyet gösteren esnafları da ziyaret eden Başkan Görgel, yürütülen çalışmalara ilişkin vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi. Cadde esnafıyla sohbet eden Görgel, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirtti. Şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların artarak devam ettiğini ifade eden Başkan Görgel, özellikle altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde vakit kaybetmeden sıcak asfalt uygulamalarına geçildiğini vurguladı.

“Şehir Merkezi ve İlçelerimizin Ulaşım Ağını Güçlendiriyoruz”

Şehir genelinde sürdürülen yol yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, altyapı ve ulaşım standardını yükseltecek yatırımları öncelikli hale getirdik. Bu kapsamda bu yıl şehir tarihinin en büyük asfalt seferberliğini başlattık. Altyapı çalışmaları tamamlanan arterlerimizde ekiplerimiz hızla sıcak asfalt uygulamalarına geçiyor. Bugün de şehir merkezimizin en önemli ulaşım akslarından biri olan Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Ekiplerimiz sahada yoğun bir gayret ortaya koyuyor. Amacımız vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkânı sunmak. Sadece şehir merkezinde değil, ilçelerimizde de yol yatırımlarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah bu yıl şehir merkezi ve ilçelerimizdeki arterlerin büyük bir kısmını sıcak asfaltla buluşturacağız. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem sürüş konforunu artırmayı hem de ulaşımda uzun yıllar hizmet verecek güçlü bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.