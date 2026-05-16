Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen tenis turnuvası başladı. Genç sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon hem spor kültürünün yaygınlaştırılması hem de geleceğin tenis sporcularının yetişmesine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

12, 14 ve 16 yaş kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvaya toplam 62 sporcu katılım sağladı. Farklı yaş gruplarında mücadele eden genç raketler hem yeteneklerini sergileme hem de centilmence rekabet ortamında deneyim kazanma fırsatı buluyor.

Eleme Maçları Merkez Spor Kompleksi’nde

Turnuvanın eleme turları ile çeyrek ve yarı final karşılaşmaları, şehrin önemli spor tesislerinden biri olan Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda sporcular, finale yükselmek için kıyasıya mücadele ediyor. Tribünlerde ailelerin ve sporseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, gençlerin sosyal gelişimine katkı sunarken aynı zamanda Kahramanmaraş’ta tenis branşına yönelik farkındalığı da artırıyor.

Final Heyecanı 15 Temmuz Spor Vadisi’nde Yaşanacak

Turnuvanın final karşılaşmaları ise 19 Mayıs Salı günü 15 Temmuz Spor Vadisi’nde oynanacak. Modern spor alanları ve tenis kortlarıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda açılışı gerçekleştirilecek tesis, ilk gününde final müsabakalarına ev sahipliği yapacak.