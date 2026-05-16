Günün ilk ışıklarıyla birlikte kapılarını açan mekan, sabahın erken saatlerinden itibaren paça ve çorba servisi ile özellikle sabah saatlerinde yoğun ilgi görüyor. Gündüz saatlerinde kahvaltıdan yöresel yemeklere kadar geniş menüsüyle dikkat çeken Katiphan Maraj Restoran, akşam saatlerinde ise canlı müzik eşliğinde misafirlerini ağırlıyor. Özellikle tarihi avluda gerçekleştirilen müzik programları, lezzetli yemeklerle birleşince ortaya keyif dolu bir atmosfer çıkıyor.

Menüsünde Maraş tava, içli köfte, mumbar, ekşili köfte, incikli pilav, helise ve yöresel çorba çeşitleri gibi Kahramanmaraş mutfağının öne çıkan tatlarını bulunduran işletme, hem şehir halkının hem de yerli turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Tarihi mimarisi, taş duvarları ve sıcak dekorasyonu da ziyaretçilerden tam not alıyor.

Canlı müzik eşliğinde huzurlu bir akşam geçirmek isteyenlerin tercih ettiği mekan, aile buluşmalarından dost sohbetlerine kadar birçok özel ana ev sahipliği yapıyor. Katiphan Maraj Restoran, Kahramanmaraş’ın kültürel ruhunu sofralara taşıyarak, lezzet ve ambiyansı bir arada sunmaya devam ediyor.