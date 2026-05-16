Bölgede devam eden yoğun inşaat faaliyetleri sırasında zarar görmemesi amacıyla geçici olarak güvenli bir alana taşınan anıt, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden meydandaki yerini aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, anıt uzman ekipler tarafından titizlikle restore edildi. Heykeller üzerinde oluşan yıpranmalar giderilirken, kaide çevresinde de peyzaj ve mermer yenileme çalışmaları yapıldı.

Meydandaki çalışmaların güvenli aşamaya ulaşmasının ardından vinç yardımıyla yeniden yerine monte edilen anıt, vatandaşların da ilgisini çekti. Çarşı esnafı ve bölgeden geçen vatandaşlar, anıtın yeniden meydana kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.