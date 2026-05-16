Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğinde şehre kazandırılan 15 Temmuz Spor Vadisi’nde çalışmalar tamamlandı. Modern spor alanları ve sosyal donatılarıyla dikkat çeken tesis, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlenecek törenle kapılarını vatandaşlara açacak. Toplam 30 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen 15 Temmuz Spor Vadisi, sahip olduğu donatılarla Kahramanmaraş’ın spor altyapısına önemli katkı sunacak. Her yaştan vatandaşın aktif şekilde faydalanabileceği tesis; sporun, sosyal yaşamın ve sağlıklı yaşam kültürünün yeni merkezlerinden biri olacak.

Uluslararası Standartlarda Spor Alanları

Proje kapsamında alana; 2 basketbol sahası, 2 bocce alanı, 4 tenis kortu, 2 masa tenisi alanı, 8 picklabel sahası, açık wellness alanı, 2 tenis duvarı, 2 satranç masası ve skatepark kazandırıldı.

Ayrıca yürüyüş ve bisiklet yolları, kamelyalar ve çeşitli sosyal donatı alanlarıyla tesis, vatandaşlara çok yönlü bir yaşam alanı sunacak. Uluslararası standartlarda inşa edilen spor alanlarının hem amatör hem profesyonel sporcular için önemli bir merkez olması hedeflenirken, tesisin gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesine de katkı sağlaması amaçlanıyor.

Başkan Görgel Son Hazırlıkları Yerinde İnceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, açılış öncesi 15 Temmuz Spor Vadisi’ni ziyaret ederek yürütülen son hazırlıkları yerinde inceledi.

Teknik ekipten çalışmaların son durumuna ilişkin bilgiler alan Başkan Görgel, “Şehrimize değer katacak çok önemli bir yatırımı daha hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 15 Temmuz Spor Vadisi, yalnızca spor yapılan bir alan değil; gençlerimizin, çocuklarımızın ve ailelerimizin güvenli ve modern bir ortamda vakit geçirebileceği sosyal yaşam merkezi olacak. Uluslararası standartlarda inşa edilen spor alanlarımızla Kahramanmaraş’ta spor kültürünün daha da gelişmesini hedefliyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi anlamlı bir günde gerçekleştireceğimiz açılış törenimizi ayrıca çok kıymetli buluyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 19 Mayıs Salı günü saat 13.00’da düzenleyeceğimiz açılış programımıza davet ediyoruz” dedi.