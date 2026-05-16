Sadece bir müzik projesi olmanın ötesine geçen çalışma, çevre bilinci oluşturmayı ve yaşanan zorlu süreçlerin ardından çocukların dünyasına umut ışığı olmayı hedefleyen anlamlı bir sosyal farkındalık hareketine dönüştü.

Birbirinden farklı yaş gruplarından öğrenciler ile öğretmenlerin aynı melodi etrafında buluştuğu projede, doğanın sesi adeta müziğe dönüştü.

Her notasında umut, her ezgisinde farkındalık taşıyan çalışma, izleyenlere hem duygusal hem de anlam yüklü bir yolculuk sunuyor.

Kahramanmaraş Açık Sahne Sanat Akademisi ile üniversite bünyesindeki öğrenci topluluklarının iş birliğiyle hayata geçirilen proje, gençlerin enerjisi ve sanatın birleştirici gücüyle dikkat çekti.

Ortak emekle hazırlanan çalışma, sadece sanatsal yönüyle değil, taşıdığı sosyal mesajlarla da büyük beğeni topladı.

“Ormanın Ezgisi”, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES projeleri kapsamında aldığı hibe desteğiyle profesyonel bir prodüksiyona dönüştü.

Böylece gönüllülük ruhuyla başlayan fikir, güçlü bir sanat organizasyonuna dönüşerek çok daha geniş kitlelere ulaşma fırsatı yakaladı.

Doğaya karşı duyarlılığı artırmayı amaçlayan proje, aynı zamanda çocukların ve gençlerin yaşadıkları zorlu süreçlerin ardından yeniden umutla geleceğe bakabilmelerine katkı sunmayı hedefliyor.