Eğitim yolculuğuna sağlam bir başlangıç yapmak isteyen yüzlerce öğrenci, gerçekleştirilen kabul sınavında ter dökerken; okul bahçesinde oluşan yoğun katılım, hem velilerin hem de eğitim camiasının heyecanını gözler önüne serdi.

Sınav günü, umut ve beklentilerin buluştuğu sıcak bir atmosfere sahne oldu.

Okul idaresi ve öğretmenler, sınav sürecinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için büyük bir özen gösterirken, öğrencilere rehberlik ederek misafirperver bir yaklaşım sergiledi.

Okul Müdürü İbrahim İleri, sınav öncesinde yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamanın yalnızca akademik bir ölçme-değerlendirme süreci olmadığını; aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren önemli bir adım niteliği taşıdığını ifade etti.

15 Temmuz Şehitler Proje İmam Hatip Ortaokulu, akademik başarının yanı sıra; ahlaki değerleri güçlü, milli ve manevi sorumluluk bilinci yüksek, sosyal yönü gelişmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlayan eğitim anlayışıyla geleceğin donanımlı nesillerine kapı aralıyor.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen kabul sınavı ise, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeylerini değil, aynı zamanda karakter gelişimlerini de dikkate alan çok yönlü bir değerlendirme yaklaşımıyla hayata geçirildi.