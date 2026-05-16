Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmaların son adreslerinden biri de şehir merkezinin en yoğun kullanılan ulaşım güzergâhlarından Cahit Zarifoğlu Caddesi oldu. Gün içerisinde binlerce aracın kullandığı ve şehir içi ulaşımda kritik öneme sahip arterde ekipler yoğun mesai harcıyor.

Zemin Hazırlıkları Tamamlandı, Asfalt Serimi Başladı

Bölgede altyapı imalatları ve çeşitli inşa faaliyetleri nedeniyle yıpranan yolun daha dayanıklı hale getirilmesi için ilk etapta kapsamlı zemin hazırlıkları gerçekleştirildi. Eski ve deforme olmuş asfaltın kaldırılmasının ardından ekipler tarafından dolgu, reglaj ve altyapı uyum çalışmaları titizlikle tamamlandı.

Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine geçildi. Ekipler, cadde boyunca asfalt uygulamalarını sürdürürken, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Ulaşım Konforu ve Güvenliği Artacak

Yapılan çalışmalarla birlikte Cahit Zarifoğlu Caddesi’nin ulaşım standardının önemli ölçüde yükseltilmesi amaçlanıyor. Yenilenen asfalt sayesinde sürücüler için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı oluşturulurken, araç trafiğinde yaşanan sarsıntı, deformasyon ve yol kaynaklı olumsuzlukların da önüne geçilecek.