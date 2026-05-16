Minik canın yardım çığlığına kayıtsız kalmayan ekipler, bir kez daha yalnızca insanların değil, tüm canlıların umudu olduklarını gösterdi.

Çevredeki vatandaşların havalandırma boşluğundan gelen sesleri fark ederek durumu yetkililere bildirmesi üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Zamanla yarışan ekipler, dar ve ulaşılması güç alanda büyük bir titizlikle çalışma gerçekleştirdi.

Dakikalar süren dikkatli müdahalenin ardından korku dolu anlar yaşayan yavru kedi bulunduğu noktadan sağ salim çıkarıldı.

Can güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangınlardan kurtarma operasyonlarına kadar birçok alanda fedakârca çalışmalarını sürdürürken, canlı yaşamına verdikleri değerle de takdir toplamaya devam ediyor.

Bir kez daha yürekleri ısıtan olayda, kahraman itfaiyeciler yalnızca bir kurtarma operasyonu gerçekleştirmedi; aynı zamanda merhametin, duyarlılığın ve insanlığın en güzel örneklerinden birini sergiledi.