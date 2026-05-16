Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G. isimli şahıs, ekiplerin titiz çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü öğrenildi.