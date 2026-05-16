Konut satış verilerine göre nisan ayında el değiştiren 950 konutun 239’u ilk el, 711’i ise ikinci el olarak kayıtlara geçti. Böylece kentte satılan konutların yaklaşık yüzde 75’ini ikinci el satışlar oluşturdu.

Ticari gayrimenkul tarafında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Kahramanmaraş’ta nisan ayında toplam 119 iş yeri satışı yapılırken, bunların 34’ü sıfır iş yeri, 85’i ise ikinci el iş yeri olarak gerçekleşti. İş yeri satışlarında ikinci elin payı yüzde 71’in üzerine çıktı.

Veriler, Kahramanmaraş’ta gayrimenkul piyasasının ağırlıklı olarak ikinci el taşınmazlar üzerinden hareket ettiğini gösterdi.

Sektör temsilcileri, ikinci el konut ve iş yerlerine olan talebin fiyat avantajı, merkezi lokasyonlarda daha fazla seçenek bulunması ve yatırımcıların hızlı teslim edilebilir taşınmazlara yönelmesiyle arttığını ifade ediyor.

Nisan ayı rakamları, Kahramanmaraş’ta gayrimenkul sektöründeki canlılığın sürdüğünü ve yatırımcıların özellikle ikinci el piyasasında yoğunlaştığını ortaya koydu.