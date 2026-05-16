Freni Boşalan Kamyon Dehşet Saçtı

Olay, bugün öğlen saatlerinde Dulkadiroğlu İlçesi Vezirhoca Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M.G. (28) yönetimindeki 46 PL 629 plakalı kamyon, 17002. Sokak üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu (freninin boşalması nedeniyle) geri geri kaçmaya başladı.

Hızla gerileyen kamyon, önce sokak üzerinde seyir halinde olan M.A.A. (19) idaresindeki 46 AKF 563 plakalı otomobile ön kısmından çarparak sürüklemeye başladı.

Bulvardaki Araçları Devirdi ve Park Halindeki Otomobillere Çarptı

Hızını alamayan kamyon, daha sonra Vezir Hoca Bulvarı’na çıkarak burada seyir halinde olan M.D. (45) yönetimindeki 46 FT 492 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet yola devrildi.

Kontrolden çıkan araç, savrularak 72146. Sokak üzerinde ilerleyen F.K. (39) idaresindeki 06 ENR 725 plakalı kamyonun arka kısmına çarptı. Kamyon, en son yol kenarında park halinde bulunan 46 DF 888, 16 KHP 04, 46 ANF 541 ve 46 AHJ 923 plakalı 4 araca daha çarparak ancak durabildi.

6 Kişi Yaralandı, 1 Sürücünün Ehliyetsiz Olduğu Belirlendi

Adeta can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre;

46 PL 629 plakalı kamyonun çarptığı otomobildeki yolcular Z.B. ve M.E.D., devrilen kamyonetteki yolcu S.D.,

kazaya karışan araçların sürücüleri M.A.A., M.D. ve F.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Z.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerde, kamyonun ilk çarptığı otomobilin sürücüsü M.A.A.’nın sürücü belgesinin bulunmadığı iddia edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.