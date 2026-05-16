Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde başlattığı kapsamlı asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkânı sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, şehir merkezinin farklı noktalarında eş zamanlı olarak asfalt uygulamalarına devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların önemli adreslerinden biri de Dulkadiroğlu’na bağlı Yavuz Selim Mahallesi oldu. Mahalle genelinde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda başlatılan asfalt uygulamaları yoğun bir tempoda sürdürülüyor.

Ulaşım Konforu Artırılıyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, uzun yıllar mahalle sakinlerine hizmet verecek modern ulaşım altyapısı oluşturmak için sahada yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar kapsamında bozulan ve altyapı yatırımları nedeniyle deformasyona uğrayan yollar sıcak asfaltla yenilenirken, mahallede ulaşım standardı da önemli ölçüde yükseltiliyor. Yürütülen program çerçevesinde Karacabey Caddesi ile 73006, 73008, 73010, 73013, 73014 ve 73015. sokaklarda asfalt serimi tamamlandı. Yenilenen arterler, modern görünümü ve sürüş konforuyla mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Yeni Sokaklarda Hazırlıklar Devam Ediyor

Asfalt seferberliği kapsamında çalışmalar yalnızca tamamlanan yollarla sınırlı kalmıyor. Ekipler, mahallede ihtiyaç duyulan diğer arterlerde de hazırlık faaliyetlerini eş zamanlı olarak sürdürüyor. Bu kapsamda 73030, 73023 ve 73021. sokaklarda asfalt öncesi kazı, reglaj ve zemin hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Teknik ekipler tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu arterlerde sıcak asfalt serimine başlanacak.

Hedef Daha Güvenli ve Modern Bir Ulaşım Ağı

Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen asfalt yatırımlarıyla şehir genelinde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Özellikle altyapı çalışmaları sonrası deforme olan yolların modern asfaltla yenilenmesi sayesinde hem sürüş güvenliği artırılıyor hem de vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkânı sunuluyor.