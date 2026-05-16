Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda özel gereksinimli bireylerin ve yaşlıların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye örnek olan yerel yönetim olmaya devam ediyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde “Erişilebilir Kahramanmaraş” vizyonu ile engelli ve yaşlı vatandaşlar için kapsayıcı bir yapıya kavuşan hizmetler, Kahramanmaraş Valiliği tarafından belge ile taçlandırıldı.

Büyükşehir’e “Erişilebilirlik” Belgesi

Yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımını sağlamak amacıyla eğitimden sosyal etkinliklere, destek programlarından kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, “Erişilebilirlik Belgesi” aldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen “Ulusal Erişilebilirlik Günü” kapsamında Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir’in 6 toplu taşıma aracı adına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar'a “Erişilebilirlik Belgesi”ni taktim etti.

Erişilebilirlik Standartları Yükseliyor

Büyükşehir Belediyesi, son dönemde hayata geçirdiği projelerle engelli ve yaşlı vatandaşların günlük yaşamını daha konforlu hale getirmeye yönelik çalışmaları sürdürüyor. Şehir genelinde erişilebilirlik standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kamuya açık alanlardan sosyal donatı alanlarına kadar pek çok noktada engelsiz ulaşımı destekleyen uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.