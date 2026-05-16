Türkiye’nin ilk UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında dolu dolu programlar vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Toplumun her kesimine hitap eden sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kültür ve sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, 17 Mayıs Pazar günü hem çocuklara hem de yetişkinlere özel programlarını vatandaşlarla buluşturacak.

Değerler Eğitimini Sahnede Alacaklar

“Program takviminde yer alan “Bir Nasrettin Hoca Varmış” adlı çocuk tiyatrosu, minik izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 13.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan tiyatro, çocukların hem eğlenmesini hem de değerler eğitimi açısından önemli mesajlar almasını sağlayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada tüm çocukların tiyatro gösterimine davet edildi.

“Posta Kutusu” Seyircide İz Bırakacak

Günün bir diğer kültür ve sanat etkinliklerinde yetişkin tiyatrosu vatandaşlarla buluşturulacak. İnsan ilişkileri üzerine modern dünyanın kötümserliğinden uzak bir anlatım sunan “Posta Kutusu” adlı yetişkin tiyatro oyunu sahnelenecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da sahnelenecek oyuna tüm tiyatro tutkunları davet edildi.