Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2026 Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan plana göre, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki vatandaşların hem maaş hem de bayram ikramiyesi ödemeleri bayram öncesinde hesaplara yatırılacak.

Bu yıl 4 bin TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın duyurduğu takvime göre ödemeler 17 Mayıs ile 22 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.

Bayram alışverişi öncesinde hesaplara geçecek ödemeler, milyonlarca emekli için önemli bir nefes olacak.

SSK Emeklileri İçin Ödeme Takvimi (4A)

SSK kapsamında maaş alan emeklilerin ödeme günleri şu şekilde:

17, 18, 19, 20, 21 ve 22 Mayıs ödeme günü olanlar, ödemelerini mevcut maaş günlerinde alacak.

ödeme günü olanlar, ödemelerini mevcut maaş günlerinde alacak. 23 ve 24 Mayıs ödeme günü olanlar, 21 Mayıs’ta

ödeme günü olanlar, 25 ve 26 Mayıs ödeme günü olanlar ise 22 Mayıs’ta ödeme alacak.

Bağ-Kur Emeklileri İçin Tarihler (4B)

Bağ-Kur emeklileri için belirlenen ödeme planı şöyle:

25 ve 26 Mayıs maaş günü olanlar: 21 Mayıs

maaş günü olanlar: 27 ve 28 Mayıs maaş günü olanlar: 22 Mayıs

Emekli Sandığı Ödemeleri Tek Günde Yapılacak (4C)

Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşların bayram ikramiyesi ve aylık ödemeleri 20 Mayıs tarihinde tek seferde hesaplara yatırılacak.

Dul ve Yetim Maaşı Alanlar Ne Kadar Alacak?

Bayram ikramiyesinden dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de hisseleri oranında yararlanacak.

Ödeme tutarları şöyle:

Yüzde 75 hak sahipliği olanlar: 3 bin TL

3 bin TL Yüzde 50 hak sahipliği olanlar: 2 bin TL

2 bin TL Yüzde 25 hak sahipliği olanlar: 1.000 TL

Emekliler Bayram Öncesi Rahatlayacak

Kurban Bayramı öncesi hem maaş hem de ikramiye ödemelerinin tamamlanacak olması, özellikle alışveriş hazırlığı yapan emekliler açısından rahatlatıcı bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ödemeler, emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.