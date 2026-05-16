Türk sporcular, Avrupa’daki uluslararası organizasyonlarda adeta göğsümüzü kabarttı. Bulgaristan, Slovenya ve Macaristan’da düzenlenen şampiyonalarda milli sporcular toplam 33 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Milli Kadın Güreşçiler Avrupa’yı Salladı

Bulgaristan’ın Samokov kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli kadın güreşçiler tarihi başarılara imza attı.

69 kiloda mücadele eden Kıymet Rümeysa Tezcan, finalde Letonyalı rakibi Darja Markova’yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

61 kiloda mindere çıkan Özdenur Özmez ise rakibine adeta nefes aldırmadı. Finalde Bulgar sporcu Andrea Niseva’yı yalnızca 20 saniyede tuşla yenerek altın madalyaya uzanan Özdenur, şampiyonanın en hızlı tuş yapan sporcusu olarak dikkat çekti.

Para Masa Tenisinde 6 Madalya

Slovenya’da düzenlenen Dünya Para Elite Masa Tenisi Serisi’nin Lasko etabında milli sporcular toplam 6 madalya kazandı.

Ay-yıldızlı ekip organizasyonu;

2 altın

2 gümüş

2 bronz madalyayla tamamladı.

Abdullah Öztürk tek erkeklerde, İrem Oluk ise tek kadınlarda altın madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Gümüş madalya kazanan isimler:

Kübra Korkut

İrem Oluk – Faten Elelimat çifti

Bronz madalya alan sporcular:

Abdullah Öztürk – Kim Young-Gun

Ali Öztürk – İrem Oluk

Bilek Güreşinde Türkiye’den Gövde Gösterisi

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Para Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Türkiye adeta madalyalara ambargo koydu.

Bedensel engelli para milli sporcular;

8 altın

10 gümüş

7 bronz

olmak üzere toplam 25 madalya kazandı.

Ay-yıldızlı sporcuların bu performansı, organizasyonun en dikkat çeken başarıları arasında yer aldı.

Türk sporcular, Avrupa’daki üç farklı organizasyonda elde ettikleri başarılarla bir kez daha Türk bayrağını kürsünün zirvesine taşıdı.