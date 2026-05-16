Dünya Etnospor Birliği tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı. 21-24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek dev organizasyonun tanıtım toplantısı İstanbul’da yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya aynı zamanda Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği başarılı bürokratlardan Vakıf Katılım Genel Müdürü, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali AKBEN de katılım sağladı. Etnospor Kültür Festivali özellikle gençlerimizin teknoloji bağımlılığından uzaklaştırıp geleneksel sporlar, sanatlar ve kadim değerlerle buluşması açısından önemli bir yere sahip. Hemşehrimiz Akben’in bu organizasyonda yer alması şehirde gurur ve mutlulukla karşılandı.

1 Milyondan Fazla Ziyaretçi Bekleniyor

Festivalin her yıl yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Erdoğan, bu yıl da 1 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini ifade etti. Özellikle ilk iki günde 500 binden fazla öğrencinin festival alanında ağırlanmasının hedeflendiğini belirten Erdoğan, organizasyonun aile odaklı yapısına dikkat çekti.

“Çocukların güldüğü, oynadığı bir festival olacak” diyen Erdoğan, ekran bağımlılığına karşı çocukları geleneksel oyunlarla buluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Dünyanın Kültürleri İstanbul’da

Bu yıl festivalde Japonya, Azerbaycan, Litvanya, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, İspanya, Bosna Hersek, Filistin, Özbekistan, Meksika ve daha birçok ülkeden kültürel katılım olacak.

Festivalde ilk kez ziyaretçiler; Ripka, Lapta, Zorkhana ve Tavreli gibi farklı coğrafyalara ait geleneksel sporları deneyimleme fırsatı bulacak.

Program kapsamında;

Yağlı güreş

Aba güreşi

Karakucak

Atlı okçuluk

Atlı cirit

Kökbörü

Mangala

Geleneksel takım oyunları

El sanatları atölyeleri

Dünya mutfaklarından lezzetler yer alacak.

Sahne Gösterileri ve Ünlü İsimler

Festivalin kültür-sanat ayağında da dikkat çeken isimler sahne alacak. Bilal Erdoğan, toplantıda bu yılın en büyük sürprizlerinden birini de açıklayarak Kazakistanlı ünlü sanatçı Dimash Qudaibergen'in de festivalde sahne alacağını müjdeledi. Kıraç, Ekin Uzunlar, Resul Aydemir ve birçok uluslararası sanatçı festivalde performans sergileyecek.

Japonya’dan Nippon Taiko Grubu, Mısır’dan gelen performans ekipleri ve Orta Asya’dan etnik müzik toplulukları da ziyaretçilerle buluşacak.

Etnospor 2027 İçin Büyük Hedef

Bilal Erdoğan, festivalin çocuklardan gençlere, ailelerden kültür meraklılarına kadar her kesime hitap ettiğini belirterek, “Geleneksel sporlarımızı sadece sportif faaliyet olarak değil, yaşayan kültürel miras olarak görüyoruz. Bugün 30 farklı ülkeden 52 üyemizle küresel bir kültür köprüsü kurduk” dedi.

Necmeddin Bilal Erdoğan ayrıca, geleneksel sporların olimpiyatı olarak planlanan Etnospor 2027 organizasyonu için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Festival, 21-24 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.