Fatih Gerçeğin Peşine Düştü Ama Beklediğini Bulamadı

Kızılcık Şerbeti’nin 136. bölümünde en dikkat çeken gelişmelerden biri Fatih’in Cemo’nun babasının kim olduğunu öğrenme çabası oldu.

Şüphelerinin peşinden giden Fatih, Başak’ı gizlice takip ederek bir evde bir adamla buluştuğunu gördü. Ancak olayın perde arkası, Fatih’in düşündüğünden çok daha farklı çıktı. Bu gelişme dizide yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Çimen, Emir ve Gökhan Arasında Büyük Kavga

Çimen’in Emir’le yaşadığı gerilim giderek büyürken, Salkım’la arasındaki ipler de tamamen koptu.

Gökhan’ın özür dilemek için Çimen’in okuluna gitmesi ise ortalığı karıştırdı. Okulda Emir’le karşı karşıya gelen Gökhan, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yaşanan kavga, ilişkilerde yeni kırılmaların habercisi oldu.

Ömer ile Kıvılcım Arasında Soğuk Rüzgarlar

Tuncay’ın Kıvılcım’a hediye alması, Ömer cephesinde beklenmedik bir kırgınlığa yol açtı.

Kıskançlık krizine giren Ömer’in Kıvılcım’dan uzaklaşmaya başlaması, ikilinin ilişkisinde yeni bir dönemin sinyalini verdi.

Elif’in Evlilik Hamlesi Başına İş Açtı

Evlenme fikrine takılan Elif, yakın çevresinden umduğunu bulamayınca çareyi eş bulma uygulamasında aradı.

Ancak bu karar onun için hiç de iyi sonuçlanmadı. Yaşadığı gelişmeler sonrası Elif’in daha da büyük bir çıkmazın içine sürüklendiği görüldü.

Nilay’dan Oğlu İçin Çaresiz Arayış

Oğlunun konuşmamasına çözüm arayan Nilay, Salkım’ın önerisiyle farklı bir yola başvurdu.

İkili, çocuğun durumu için alternatif bir hocaya gitme kararı aldı. Bu gelişmenin aile üzerindeki etkisi ise merak konusu oldu.

Fatih’in Kontrolü Kaybettiği Gece Korkuttu

Bölümün finaline damga vuran gelişme ise Fatih’in yaşadığı duygusal çöküş oldu.

Dertleşmek için amcasıyla dışarı çıkan Fatih’in gece boyunca kontrolü kaybetmesi, yeni bir felaketin kapıda olabileceği yorumlarına neden oldu.

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Fragmanında Neler Var?

bölüm sonrası yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise heyecanı daha da yükseltti.

Fatih’in yaşayacağı büyük kırılma, aile içinde yaşanacak yeni hesaplaşmalar ve ilişkilerde derinleşen krizler, yeni bölümde tansiyonun daha da yükseleceğini gösterdi.